Анонсы

Коротко о событиях дня

В 11.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная реализации ЕГАИС на территории региона. Заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Светлана Островская, заместитель начальника контрольного отдела УФНС по Свердловской области Виктор Бачурин, руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх расскажут о ходе реализации ЕГАИС на территории региона, о том, как осуществляется контроль по обороту алкогольной продукции и о совместной работе всех задействованных структур, а также обсудят реформу законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники: цели, этапы и ситуации по переходу на новый порядок применения ККТ.

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