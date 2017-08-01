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В России отменят госрегулирование тарифов в теплоснабжении

УрБК, Москва, 01.08.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который меняет систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон регламентирует переход от госрегулирования тарифов на теплоснабжение к установке предельного уровня цены на энергию для конечного потребителя. Показатель будет рассчитываться на основании того, во сколько потребителям обойдется строительство собственной или альтернативной котельной.



В рамках реформы в России появятся ценовые зоны, внутри которых за теплоснабжение будут отвечать единые теплоснабжающие организации (ЕТО). ЕТО займутся строительством, реконструкцией и модернизацией объектов теплоснабжения. Также они будут отвечать за качество предоставления услуг и допустимые перерывы в обеспечении тепловой энергией.



Предполагается, что в результате перехода к новой модели в некоторых регионах тарифы на теплоснабжение снизятся, в других, например, в Астраханской и Пензенской областях, наоборот, придется платить больше, поскольку в этих регионах тарифы ниже уровня «альтернативной котельной».

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