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В России отменят госрегулирование тарифов в теплоснабжении
1 август 2017 (09:19)
УрБК, Москва, 01.08.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который меняет систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон регламентирует переход от госрегулирования тарифов на теплоснабжение к установке предельного уровня цены на энергию для конечного потребителя. Показатель будет рассчитываться на основании того, во сколько потребителям обойдется строительство собственной или альтернативной котельной.
В рамках реформы в России появятся ценовые зоны, внутри которых за теплоснабжение будут отвечать единые теплоснабжающие организации (ЕТО). ЕТО займутся строительством, реконструкцией и модернизацией объектов теплоснабжения. Также они будут отвечать за качество предоставления услуг и допустимые перерывы в обеспечении тепловой энергией.
Предполагается, что в результате перехода к новой модели в некоторых регионах тарифы на теплоснабжение снизятся, в других, например, в Астраханской и Пензенской областях, наоборот, придется платить больше, поскольку в этих регионах тарифы ниже уровня «альтернативной котельной».
Закон регламентирует переход от госрегулирования тарифов на теплоснабжение к установке предельного уровня цены на энергию для конечного потребителя. Показатель будет рассчитываться на основании того, во сколько потребителям обойдется строительство собственной или альтернативной котельной.
В рамках реформы в России появятся ценовые зоны, внутри которых за теплоснабжение будут отвечать единые теплоснабжающие организации (ЕТО). ЕТО займутся строительством, реконструкцией и модернизацией объектов теплоснабжения. Также они будут отвечать за качество предоставления услуг и допустимые перерывы в обеспечении тепловой энергией.
Предполагается, что в результате перехода к новой модели в некоторых регионах тарифы на теплоснабжение снизятся, в других, например, в Астраханской и Пензенской областях, наоборот, придется платить больше, поскольку в этих регионах тарифы ниже уровня «альтернативной котельной».
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