Дайджест
В США автомобиль въехал в толпу людей
31 июль 2017 (17:06)
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали не менее шести человек. Об этом сообщает Fox News.
По предварительным данным, четверо пострадавших в тяжелом состоянии.
В полиции сообщили, что водитель остался на месте происшествия, а инцидент, судя по всему, является несчастным случаем.
3 июля в американском Бостоне, штат Массачусетс, автомобиль врезался в группу пешеходов.
По предварительным данным, четверо пострадавших в тяжелом состоянии.
В полиции сообщили, что водитель остался на месте происшествия, а инцидент, судя по всему, является несчастным случаем.
3 июля в американском Бостоне, штат Массачусетс, автомобиль врезался в группу пешеходов.
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