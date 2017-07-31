Дайджест

В США автомобиль въехал в толпу людей

31 июль 2017 (17:06)

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали не менее шести человек. Об этом сообщает Fox News.

По предварительным данным, четверо пострадавших в тяжелом состоянии.
В полиции сообщили, что водитель остался на месте происшествия, а инцидент, судя по всему, является несчастным случаем.

3 июля в американском Бостоне, штат Массачусетс, автомобиль врезался в группу пешеходов.

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