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ФАС анализирует деятельность крупнейших интернет-поисковиков

УрБК, Москва, 31.07.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит анализ крупнейших игроков рынка поисковиков, в частности, «Яндекс» и Google, на предмет преимущественного размещения ими своих ресурсов. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщила начальник управления по регулированию связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.



В конце июня 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете. Решение предписывает компании прекратить нарушения в течение 90 дней. Если Google не выполнит предписание ЕК, могут быть наложены штрафные санкции в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения решения регулятора. В ФАС ранее говорили, что изучают опыт ЕК по этому вопросу.



Е. Заева отметила, что жалоб, подобных той, на основании которой Еврокомиссия возбудила дело против Google, в ФАС нет.



«Но мы, безусловно, в инициативном порядке изучаем, как себя ведут поисковики на территории РФ, делают ли они преимущественное размещение своих ресурсов. Эта работа сейчас проводится», — заявила она.



Представитель ФАС уточнила, что на российском рынке поисковиков всего «несколько субъектов, два из них крупные».



«У нас нет готового анализа по долям, но, возможно, там два доминанта — «Яндекс» и Google. Поэтому уж если мы смотрим, то смотрим целиком на рынок. ФАС анализирует поведение крупнейших игроков рынка поисковиков. По срокам пока сказать не могу», — подытожила начальник управления ФАС.

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