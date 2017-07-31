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ОКБ: За июнь российские банки выдали более 2,4 млн кредитов

УрБК, Москва, 31.07.2017. Всего за июнь 2017 года российские банки выдали 2,46 млн новых кредитов общим объемом более 347,96 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 1%, при этом объемы кредитования увеличились на 20%. В июне 2016 года было выдано 2,44 млн кредитов на 276,83 млрд руб.



Всего за I полугодие выдали 13,49 млн кредитов общим объемом 1,85 трлн руб. Объемы кредитования увеличились на 24%, а вот количество новых выдач осталось на уровне 2016 года. За аналогичный период 2016 года было выдано более 13,47 млн кредитов на 1,49 трлн руб.



Лидером по темпам роста объемов по итогам полугодия стал сегмент автокредитования. Объемы кредитования выросли на 32%, а количество новых автокредитов — на 18%. За 6 мес. текущего года банки выдали 140,12 тыс. кредитов на 110,67 млрд руб. Годом ранее — 119,06 тыс. кредитов на 83,58 млрд руб.



Количество новых кредитов наличными выросло на 8%, а объемы — на 28%. В I полугодии 2017 было выдано 9,94 млн кредитов наличными на 1,04 трлн руб. против 9,19 млн кредитов на 818,77 млрд руб. годом ранее.



Объемы ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в I полугодии 2017 года, выросли в годовом отношении на 14%, количество таких кредитов выросло на 5%. Всего было выдано 286,69 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 507,44 млрд руб., год назад было выдано 272,68 тыс. кредитов на 445,32 млрд руб.



Количество выдач кредитных карт по итогам I полугодия снизилось на 17%, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 30%. Всего за январь-июнь 2017 года банки выдали 3,06 млн карт с общим кредитным лимитом более 173,36 млрд руб., за аналогичный период прошлого года было выдано 3,67 млн карт с лимитом более 133,77 млрд руб.

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