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Подписан закон о введении курортного сбора в ряде регионов РФ

УрБК, Москва, 31.07.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



«Провести в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае (далее — субъекты Российской Федерации) эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма (далее — эксперимент) и осуществить оценку его эффективности», — говорится в документе.



В документе говорится, что эксперимент проводится до 31 декабря 2022 года, а взимание курортного сбора осуществляется не ранее 1 мая 2018 года.

Размер курортного сбора не может превышать 100 руб., в 2018 году он не может превышать 50 руб. При этом размер сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться законом соответствующего субъекта РФ.



Согласно закону, плательщиками сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов.



Отметим, что ранее профессиональное туристическое сообщество раскритиковало введение в РФ курортного сбора. В частности, эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали этот шаг «преждевременным и несвоевременным». Основное недовольство вызывает тот факт, что курортный сбор приведет к удорожанию стоимости пакетных туров на отечественные направления. В этом случае часть турпотока переориентируется в частный сектор, ослабив позиции и туроператоров, и местных отельеров. Многие россияне могут отказаться от покупки тура в пользу самостоятельного путешествия.

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