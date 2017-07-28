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ТМК впервые в России начала производство обсадных труб из хромоникелевого сплава
28 июль 2017 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Трубная металлургическая компания (ТМК) впервые в России начала производство обсадных труб из коррозионностойкого хромоникелевого сплава ТМК-С. Об этом сообщает пресс-служба ТМК.
Первая партия труб из ТМК-С группы прочности 110 с высокогерметичным газонепроницаемым резьбовым соединением премиум-класса TMK UP PF была произведена на ТАГМЕТе и отгружена в адрес ПАО «Лукойл».
Сплав ТМК-С разработан ТМК для производства труб, применяемых для обустройства скважин на нефтегазовых месторождениях с особо высоким содержанием и парциальным давлением сероводорода и диоксида углерода в добываемом продукте. Ранее трубы из такого сплава производились исключительно за рубежом.
«ТМК последовательно осваивает производство высокотехнологичных инновационных продуктов и расширяет сортамент уникальных труб для своих клиентов. Наш новый сплав ТМК-С — еще один шаг по замене импортного оборудования на отечественное. Российские нефтегазовые компании получили надежную и конкурентную продукцию для месторождений с высоким содержанием сероводорода и углекислого газа», — сообщил заместитель генерального директора ТМК по техническим продажам и инновациям Сергей Чикалов.
Первая партия труб из ТМК-С группы прочности 110 с высокогерметичным газонепроницаемым резьбовым соединением премиум-класса TMK UP PF была произведена на ТАГМЕТе и отгружена в адрес ПАО «Лукойл».
Сплав ТМК-С разработан ТМК для производства труб, применяемых для обустройства скважин на нефтегазовых месторождениях с особо высоким содержанием и парциальным давлением сероводорода и диоксида углерода в добываемом продукте. Ранее трубы из такого сплава производились исключительно за рубежом.
«ТМК последовательно осваивает производство высокотехнологичных инновационных продуктов и расширяет сортамент уникальных труб для своих клиентов. Наш новый сплав ТМК-С — еще один шаг по замене импортного оборудования на отечественное. Российские нефтегазовые компании получили надежную и конкурентную продукцию для месторождений с высоким содержанием сероводорода и углекислого газа», — сообщил заместитель генерального директора ТМК по техническим продажам и инновациям Сергей Чикалов.
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