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ТМК впервые в России начала производство обсадных труб из хромоникелевого сплава

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Трубная металлургическая компания (ТМК) впервые в России начала производство обсадных труб из коррозионностойкого хромоникелевого сплава ТМК-С. Об этом сообщает пресс-служба ТМК.



Первая партия труб из ТМК-С группы прочности 110 с высокогерметичным газонепроницаемым резьбовым соединением премиум-класса TMK UP PF была произведена на ТАГМЕТе и отгружена в адрес ПАО «Лукойл».



Сплав ТМК-С разработан ТМК для производства труб, применяемых для обустройства скважин на нефтегазовых месторождениях с особо высоким содержанием и парциальным давлением сероводорода и диоксида углерода в добываемом продукте. Ранее трубы из такого сплава производились исключительно за рубежом.



«ТМК последовательно осваивает производство высокотехнологичных инновационных продуктов и расширяет сортамент уникальных труб для своих клиентов. Наш новый сплав ТМК-С — еще один шаг по замене импортного оборудования на отечественное. Российские нефтегазовые компании получили надежную и конкурентную продукцию для месторождений с высоким содержанием сероводорода и углекислого газа», — сообщил заместитель генерального директора ТМК по техническим продажам и инновациям Сергей Чикалов.

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