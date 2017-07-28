Группа ЧТПЗ углубляет сотрудничество с «3М»

Более 50 сотрудников Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (входят в Группу ЧТПЗ), представителей уральских СМИ в рамках Технического дня посетили выставку технологий и тематические круглые столы по вопросам защиты от коррозии, промышленной фильтрации, строительства, обслуживания кабельных линий и электрооборудования, эксплуатации зданий и сооружений. Все деловые мероприятия были организованы при поддержке международной инновационно-производственной компании «ЗМ». Гости также познакомились с объектами Белой металлургии ЧТПЗ — посетили цех по производству труб большого диаметра «Высота 239» и завод по выпуску штампосварных деталей трубопроводов «ЭТЕРНО».На ЧТПЗ подчеркнули надежность и долгосрочность партнерства двух компаний. Технический день станет следующим этапом сотрудничества. Его проведение позволит адаптировать технологические решения «3М» к реальным потребностям Группы и даст возможность сотрудникам производства первыми познакомиться с разработками компании.Генеральный директор «3М» в России Роберт Николс подчеркнул, что компания продолжит разрабатывать и производить решения, актуальные для российского рынка, и будет предлагать эти технологии ЧТПЗ.«Инновации начинаются с потребителей. Сегодня мы обсуждаем технические задачи, с которыми сейчас сталкивается производство Группы ЧТПЗ, чтобы, используя в том числе международную экспертизу «3М», помочь найти эффективные и выгодные решения. Области нашего сотрудничества очень широки — они включают в себя антикоррозионные и иные покрытия для труб, способы металлообработки, фильтрации воздуха и жидкостей, пожаротушения, клеевые и электротехнические решения, средства индивидуальной защиты работников и ряд других. При этом мы исходим не только из существующих продуктов, но и рассматриваем создание новых с привлечением глобальной экспертизы в развиваемых «3М» направлениях, таких как создание интеллектуальных решений для управления инфраструктурой, «умных» СИЗ и прочее», — сообщил Роберт Николс.По его словам, компания рассчитывает активно использовать свою производственную базу в России и до конца 2017 года запустить производство нового внутреннего гладкостного покрытия на заводе в Елабуге.«Группа ЧТПЗ уделяет пристальное внимание безопасности сотрудников и качеству трубной продукции, которая эксплуатируется в сложных условиях: при экстремально низких температурах, в агрессивных средах, под давлением. Именно поэтому нам так важно качество продукции наших поставщиков — оно должно соответствовать международным стандартам и жестким требованиям», — отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.Технический день помог определить текущие производственные задачи и подобрать решения, которые будут способствовать развитию производства, повышению безопасности и производительности в металлургическом комплексе, что в перспективе станет основой новых соглашений о сотрудничестве. Так, на выставке была представлена технология нанесения бесхроматного антикоррозионного покрытия нового поколения. Данное покрытие имеет более высокую адгезию к стали и позволяет российским трубным заводам отказаться от стадии хроматирования труб, а значит, решить проблему негативного воздействия хромата на здоровье человека и окружающую среду.Несмотря на то, что Группа ЧТПЗ и компания «3М» сотрудничают более 10 лет, внедрение подобного формата взаимодействия для знакомства с новыми разработками и их последующего применения на производстве позволит вывести партнерство лидеров отрасли на качественно новый уровень.