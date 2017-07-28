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В Свердловской области за I полугодие на 20% вырос спрос на PR-специалистов
28 июль 2017 (12:27)
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. В Свердловской области спрос на PR-специалистов в I полугодии 2017 года увеличился на 20% по сравнению с I полугодием прошлого года. Об этом сообщает компания интернет-рекрутмента HeadHunter .
«Главными драйверами спроса на работников этой сферы являются компании из сфер бизнеса, которые так или иначе связаны с рекламой и продвижением — СМИ, маркетинг, реклама, ИТ. Также положительно влияют на динамику спроса компании из сфер торговли, производства продуктов питания и потребительских товаров. То же самое можно сказать и в отношении сфер строительства и услуг для бизнеса, которые в последнее время активно развиваются», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что уровень конкуренции на рынке труда среди PR-специалистов остается примерно на одном уровне в течение последних двух-трех лет. На одну открытую позицию в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» приходится три кандидата.
Средняя предлагаемая зарплата в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» в Свердловской области составляет на данный момент 32 тыс. руб. При этом средняя цифра по вознаграждению, которое ожидают сами кандидаты из этой сферы, равна 36 тыс. руб.
«Основной тренд в сфере PR и маркетинговых коммуникаций — цифровая трансформация всего. Технологии меняют не только рынок труда в целом, но и влияют на структуру профессиональных отраслей. Так, например, владение digital-инструментами стало почти обязательным требованием в описании вакансий для специалистов по PR и внешним коммуникациям, а PR только ради пресс-релизов и повышения уровня цитируемости в СМИ скоро совсем исчезнет как явление», — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.
«Главными драйверами спроса на работников этой сферы являются компании из сфер бизнеса, которые так или иначе связаны с рекламой и продвижением — СМИ, маркетинг, реклама, ИТ. Также положительно влияют на динамику спроса компании из сфер торговли, производства продуктов питания и потребительских товаров. То же самое можно сказать и в отношении сфер строительства и услуг для бизнеса, которые в последнее время активно развиваются», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что уровень конкуренции на рынке труда среди PR-специалистов остается примерно на одном уровне в течение последних двух-трех лет. На одну открытую позицию в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» приходится три кандидата.
Средняя предлагаемая зарплата в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» в Свердловской области составляет на данный момент 32 тыс. руб. При этом средняя цифра по вознаграждению, которое ожидают сами кандидаты из этой сферы, равна 36 тыс. руб.
«Основной тренд в сфере PR и маркетинговых коммуникаций — цифровая трансформация всего. Технологии меняют не только рынок труда в целом, но и влияют на структуру профессиональных отраслей. Так, например, владение digital-инструментами стало почти обязательным требованием в описании вакансий для специалистов по PR и внешним коммуникациям, а PR только ради пресс-релизов и повышения уровня цитируемости в СМИ скоро совсем исчезнет как явление», — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.
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