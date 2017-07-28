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В Екатеринбурге таможенники задержали партию контрафактных игрушек из Китая

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Сотрудники Екатеринбургской таможни пресекли незаконный ввоз контрафактной партии детских игрушек «Дома со светом» в количестве 48 штук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что в июне текущего года коммерческая организация незаконно ввезла кукольные домики с территории Китая. Таможенники досмотрели товар и установили факт нарушения авторских прав японской фирмы «EPOCH COMPANY, LTD». Как выяснилось, общество не имело лицензионных соглашений и других разрешительных документов от правообладателя указанного товарного знака.



Специалисты таможни направили информацию о декларировании игрушек представителю правообладателя «EPOCH COMPANY, LTD». После рассмотрения документов японская компания обратилась в ведомство для защиты своих исключительных прав на интеллектуальную собственность.



Таможенники в отношении фирмы возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав», а партию контрафактных игрушек изъяли.

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