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ФСК ЕЭС выпустила уведомление о недопущении нарушений охранных зон ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Магистральные электрические сети Западной Сибири (филиал ФСК ЕЭС) выпустили обращение о недопущении нарушений охранных зон высоковольтных линий. Об этом сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС.



«Охранная зона электросетей — это территория вдоль воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. Для линий напряжением 110 кВ — 20 метров, 220 кВ — 25 метров, для 500 кВ — 30 метров. Все действия в охранных зонах ЛЭП должны быть согласованы с энергетиками: строительство; ремонт или снос сооружений; производство горных, взрывных, мелиоративных работ; посадка, вырубка деревьев и кустарников и прочее. Кроме того, на данных территориях запрещен проезд большегрузных машин и механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра», — говорится в сообщении.



Отвечая за надежное и безопасное электроснабжение региона, энергетики призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и таблички, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов.

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