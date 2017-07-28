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За полгода кольцовские таможенники задержали 1 тыс. 277 радиоактивных предметов

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. С начала 2017 года специалисты таможенного поста Аэропорта Кольцово (почтовый) выявили и задержали 1 тыс. 277 радиоактивных предметов в международных почтовых отправлениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что с января текущего года таможенники зафиксировали 7 попыток провезти в Россию опасные для жизни товары. Между тем за весь 2016 год выявили лишь три радиоактивных отправления, в которых находились 106 материалов с превышением радиационного фона.



Установлено, что в радиоактивных посылках оказались специальные стикеры для мобильных устройств. Согласно рекламе, они призваны «защитить человека от вредного электромагнитного излучения». Но предметы оказались не средством защиты от излучения, а его источником.



Кольцовские таможенники с помощью радиометра-спектрометра обнаружили в посылках радиоактивные элементы Торий-232 и Радий-226, зафиксировали превышение допустимого излучения в диапазоне от 3 до 6 раз.



По результатам исследований выяснилось, что стикеры не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности.

Материалы по данному нарушению передали в отдел полиции. Все радиоактивные товары будут уничтожены.

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