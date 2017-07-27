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За полгода свердловские судьи решили выдворить из России почти 1,2 тыс. иностранных граждан
27 июль 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. За I полугодие 2017 года районные суды и мировые судьи Свердловской области приняли решение о выдворении за пределы РФ в отношении 1,17 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Административному аресту суды подвергли более 16 тыс. лиц. При этом судьи отметили сокращение неисполненных постановлений об административном аресте. По выдворениям динамика противоположная.
«Имеются проблемы с исполнением административного выдворения, которое в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации назначено 776 лицам. На сегодняшний день в специализированном учреждении временного содержания находятся 95 иностранных граждан», — сообщают в пресс-службе облсуда.
Всего в I полугодии 2017 года районные суды и мировые судьи рассмотрели около 80 тыс. дел об административных правонарушениях. По сравнению с прошлым годом рост составил 5,3%. При этом четверть из них — свыше 20 тыс. — о взыскании обязательных платежей и санкций.
Суды региона за полгода рассмотрели свыше 24,33 тыс. административных дел, это на треть больше, чем в прошлом году.
Почти на треть больше суды рассмотрели дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций (свыше 2 тыс. дел). Из них более половины дел составляют дела об оспаривании решении, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя (почти 1,2 дел). Это в 1,5 раза больше по сравнению с I полугодием прошлого года (772). Удовлетворено было лишь каждое пятое обращение граждан (237).
Административному аресту суды подвергли более 16 тыс. лиц. При этом судьи отметили сокращение неисполненных постановлений об административном аресте. По выдворениям динамика противоположная.
«Имеются проблемы с исполнением административного выдворения, которое в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации назначено 776 лицам. На сегодняшний день в специализированном учреждении временного содержания находятся 95 иностранных граждан», — сообщают в пресс-службе облсуда.
Всего в I полугодии 2017 года районные суды и мировые судьи рассмотрели около 80 тыс. дел об административных правонарушениях. По сравнению с прошлым годом рост составил 5,3%. При этом четверть из них — свыше 20 тыс. — о взыскании обязательных платежей и санкций.
Суды региона за полгода рассмотрели свыше 24,33 тыс. административных дел, это на треть больше, чем в прошлом году.
Почти на треть больше суды рассмотрели дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций (свыше 2 тыс. дел). Из них более половины дел составляют дела об оспаривании решении, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя (почти 1,2 дел). Это в 1,5 раза больше по сравнению с I полугодием прошлого года (772). Удовлетворено было лишь каждое пятое обращение граждан (237).
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