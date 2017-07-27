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За полгода свердловские судьи решили выдворить из России почти 1,2 тыс. иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. За I полугодие 2017 года районные суды и мировые судьи Свердловской области приняли решение о выдворении за пределы РФ в отношении 1,17 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



Административному аресту суды подвергли более 16 тыс. лиц. При этом судьи отметили сокращение неисполненных постановлений об административном аресте. По выдворениям динамика противоположная.



«Имеются проблемы с исполнением административного выдворения, которое в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации назначено 776 лицам. На сегодняшний день в специализированном учреждении временного содержания находятся 95 иностранных граждан», — сообщают в пресс-службе облсуда.



Всего в I полугодии 2017 года районные суды и мировые судьи рассмотрели около 80 тыс. дел об административных правонарушениях. По сравнению с прошлым годом рост составил 5,3%. При этом четверть из них — свыше 20 тыс. — о взыскании обязательных платежей и санкций.



Суды региона за полгода рассмотрели свыше 24,33 тыс. административных дел, это на треть больше, чем в прошлом году.



Почти на треть больше суды рассмотрели дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций (свыше 2 тыс. дел). Из них более половины дел составляют дела об оспаривании решении, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя (почти 1,2 дел). Это в 1,5 раза больше по сравнению с I полугодием прошлого года (772). Удовлетворено было лишь каждое пятое обращение граждан (237).

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