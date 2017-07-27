ММК возглавил рейтинг производителей проката с покрытием

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в очередной раз возглавил рейтинг российских производителей оцинкованного и окрашенного проката, опубликованный в очередном номере отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт». В прошлом году предприятие также заняло в этой номинации первое место.«Лидерство компании в сегменте металла с покрытием стало следствием последовательных усилий ММК по увеличению доли металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. За последние 15 лет на комбинате введены в строй современные высокопроизводительные мощности, ориентированные на производство оцинкованного металлопроката и металла с полимерным покрытием. К Дню металлурга в середине июля на ММК запустили агрегат непрерывного горячего цинкования № 3 производительностью 360 тыс. т, с пуском которого мощности Магнитки по выпуску оцинкованного металлопроката должны вырасти на 20%, превысив 2 млн т в год», — говорится в сообщении.До этого на комбинате уже были построены два агрегата непрерывного горячего цинкования (в 2002 и 2008 годах) мощностью 500 тыс. и 450 тыс. т соответственно, а в 2012 году к ним добавились мощности второй очереди нового комплекса холодной прокатки. В составе последних — АНГЦ производительностью 450 тыс. т в год, а также комбинированный агрегат непрерывного отжига (горячего оцинкования) производительностью по оцинкованному прокату 250 тыс. т в год. Имеются также два агрегата полимерных покрытий мощностью 200 тыс. т каждый.В рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» ММК вошел также в тройку ведущих производителей листового проката. Входящий в Группу ПАО «ММК» Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» по итогам первого полугодия 2017 года стал третьим в списке лучших производителей метизной продукции.В традиционный рейтинг журнала «Металлоснабжение и сбыт» включены ведущие производители для внутрироссийского рынка по видам металлопродукции: сорт, лист, трубы, метизы, нержавеющий, алюминиевый и цветной прокаты. Рейтинг составлен по результатам анкетирования покупателей металлопродукции, опроса экспертов рынка металлов и комплексного анализа деятельности компаний. Лучшие компании определялись по динамике развития бизнеса, объемам поставок, уровню сервисного обслуживания, качеству продукции, надежности в части выполнения договорных обязательств и открытости в предоставлении информации.Напомним, что в июле 2017 года на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) запустили в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования № 3.Благодаря этому мощности ММК по производству оцинкованного проката возрастут почти на 20%, превысив 2 млн т в год.Агрегат предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Изделия из данного проката высокорентабельны, более надежны и служат дольше. Основными потребителями такой продукции являются строительная индустрия, производители тары и упаковки.АНГЦ № 3 построен на площадке листопрокатного цеха № 11. Контракт на поставку оборудования для нового агрегата был заключен в июле 2015 года с машиностроительным концерном SMS group (Германия). Производительность нового агрегата — 360 тыс. т в год, при этом он будет использовать холоднокатаную полосу без покрытия, выпускаемую в ЛПЦ № 11. На агрегате занято 120 человек технологического персонала и 110 — обслуживающего.Общая стоимость строительства, начавшегося в сентябре 2015 года, составила 6 млрд руб., из которых почти 2,5 млрд руб. пришлось на строительно-монтажные работы. В ходе строительства было смонтировано более 3,5 тыс. т металлоконструкций, забито около 1,5 тыс. свай, установлено около 12,4 тыс. т стеновых ограждений, залито порядка 15 тыс. кубометров фундаментов. Генеральным проектировщиком выступило ОАО «Магнитогорский Гипромез», а генеральным подрядчиком — ОАО «Прокатмонтаж».Реализация данного проекта соответствует стратегии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на увеличение доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Это позволяет предприятию занимать ведущие места в различных отраслевых рейтингах производителей металлопродукции.