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За полгода в России выявили 581 тонну запрещенных к ввозу товаров
27 июль 2017 (16:40)
УрБК, Москва, 27.07.2017. За I полугодие 2017 года сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили 581 т запрещенных к ввозу, обороту и реализации товаров, следует из данных ведомства.
Кроме этого, таможенники изъяли и уничтожили 161 т запрещенной продукции и возбудили 123 дела об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 2,3 млн руб.
Также в ходе работы 35 мобильных групп, осуществляющих таможенный контроль вблизи российско-казахстанской и российско-белорусской границ, специалисты ФТС обнаружили 1,3 тыс. транспортных средств, которые перевозили 13,1 т санкционных товаров. Из них 13,4 т продукции возвратили в сопредельные государства, а 3,4 т уничтожили. В отношении недобросовестных перевозчиков возбудили 1 уголовное и 141 дело об административных правонарушениях.
Кроме этого, таможенники изъяли и уничтожили 161 т запрещенной продукции и возбудили 123 дела об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 2,3 млн руб.
Также в ходе работы 35 мобильных групп, осуществляющих таможенный контроль вблизи российско-казахстанской и российско-белорусской границ, специалисты ФТС обнаружили 1,3 тыс. транспортных средств, которые перевозили 13,1 т санкционных товаров. Из них 13,4 т продукции возвратили в сопредельные государства, а 3,4 т уничтожили. В отношении недобросовестных перевозчиков возбудили 1 уголовное и 141 дело об административных правонарушениях.
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