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Роспотребнадзор закрыл предприятие «Уралуголь» за нарушение санитарного законодательства
27 июль 2017 (15:40)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Кушвинский суд на 60 суток приостановил деятельность предприятия по производству древесного угля ООО «Уралуголь» за нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщает Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В Качканарский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области обратились жители Кушвы с жалобой на присутствие в воздухе удушливого запаха горения в вечернее и ночное время суток.
Установлено, что нарушителем является ООО «Уралуголь». В ходе проверки выяснилось, что у предприятия отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту санитарно-защитной зоны для участка получения углей, а также результаты измерений качества воздуха в области распространения промышленных выбросов предприятия.
В отношении ООО «Уралуголь» специалисты Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и направили дело в суд, который приостановил деятельность предприятия на 60 суток.
В Качканарский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области обратились жители Кушвы с жалобой на присутствие в воздухе удушливого запаха горения в вечернее и ночное время суток.
Установлено, что нарушителем является ООО «Уралуголь». В ходе проверки выяснилось, что у предприятия отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту санитарно-защитной зоны для участка получения углей, а также результаты измерений качества воздуха в области распространения промышленных выбросов предприятия.
В отношении ООО «Уралуголь» специалисты Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и направили дело в суд, который приостановил деятельность предприятия на 60 суток.
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