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Роспотребнадзор закрыл предприятие «Уралуголь» за нарушение санитарного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Кушвинский суд на 60 суток приостановил деятельность предприятия по производству древесного угля ООО «Уралуголь» за нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщает Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В Качканарский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области обратились жители Кушвы с жалобой на присутствие в воздухе удушливого запаха горения в вечернее и ночное время суток.



Установлено, что нарушителем является ООО «Уралуголь». В ходе проверки выяснилось, что у предприятия отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту санитарно-защитной зоны для участка получения углей, а также результаты измерений качества воздуха в области распространения промышленных выбросов предприятия.



В отношении ООО «Уралуголь» специалисты Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и направили дело в суд, который приостановил деятельность предприятия на 60 суток.

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