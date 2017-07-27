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Официальный курс долл. США снизился на 50 коп., евро — на 4 коп.

27 июль 2017 (15:24)

УрБК, Москва, 27.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июля. Курс долл. США снизился на 50 коп., до 59,41 руб. Курс евро — на 4 коп., до 69,64 руб.

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