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На продажу выставлены 24,66% акций компании «М.видео»

УрБК, Москва, 27.07.2017. Владельцы компании группы «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева Lagranolia Holdings сообщили о продаже 24,66% (44,33 млн обыкновенных акций) компании «М.видео». Об этом сообщают «Ведомости».



По текущим рыночным котировкам такой пакет стоит около 19 млрд руб. Но денег «М.видео» не получит, все средства достанутся Lagranolia Holdings, предупредил ритейлер.



«М.видео» не раскрывает, на какой площадке будут размещаться бумаги. В сообщении лишь говорится, что акции будут предложены международным инвесторам путем ускоренного формирования книги заявок.



Размер выставленного на продажу пакета почти совпадает с количеством акций, которое пришлось приобретать «Сафмару» в ходе оферты миноритарным акционерам. 26 июля ритейлер сообщил, что акционер купил 24,7% группы. Сделка обошлась в 17,7 млрд руб. Оферта была выставлена после того, как в апреле семья М. Гуцериева купила 57,7% акций «М.видео» у ее основателя Александра Тынкована и его партнеров. На базе «М.видео» и купленного ранее другого ритейлера техники и электроники, «Эльдорадо», новый владелец хотел создать «Сафмар ритейл».



Сейчас у «Сафмара» приблизительно 82,34% акций «М.видео». Остальное находится в свободном обращении. В случае продажи доля «Сафмара» снизится до 57,68%.



«С одной стороны, продажа части акций выглядит логичной — оставшегося пакета будет достаточно, чтобы контролировать ритейлера. Но, возможно, следовало продавать акции постепенно, а не такой крупный пакет сразу. Предложив 25%, продавец резко увеличит количество акций на рынке, что может привести к снижению их котировок», — говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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