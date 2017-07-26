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В Свердловской области создадут рабочую группу по развитию цифровой экономики

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. На заседании Совета по приоритетным стратегическим проектам 26 июля 2017 года врио губернатора Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил создать межведомственную рабочую группу по развитию цифровой экономики в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



«Для нашего индустриального региона развитие цифровой экономики — задача неотложная. Мы должны уделить серьезное внимание созданию опорной инфраструктуры цифровой экономки, обеспечению всеобщей цифровой грамотности населения, поддержке компаний, являющихся центрами компетенций в сфере цифровых и других сквозных технологий», — говорится в сообщении.



Руководство межведомственной группой поручили первому заместителю губернатора, руководителю администрации главы региона Владимиру Тунгусову.

Отмечается, что работа по развитию цифровой экономики должна вестись на принципах проектного подхода.



Напомним, в рамках промышленной выставки «Иннопром-2017» президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание использованию цифровых технологий и наращиванию объемов высокотехнологичной продукции, назвав их «мощным ресурсом для развития России».

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