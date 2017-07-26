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В Свердловской области создадут рабочую группу по развитию цифровой экономики
26 июль 2017 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. На заседании Совета по приоритетным стратегическим проектам 26 июля 2017 года врио губернатора Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил создать межведомственную рабочую группу по развитию цифровой экономики в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«Для нашего индустриального региона развитие цифровой экономики — задача неотложная. Мы должны уделить серьезное внимание созданию опорной инфраструктуры цифровой экономки, обеспечению всеобщей цифровой грамотности населения, поддержке компаний, являющихся центрами компетенций в сфере цифровых и других сквозных технологий», — говорится в сообщении.
Руководство межведомственной группой поручили первому заместителю губернатора, руководителю администрации главы региона Владимиру Тунгусову.
Отмечается, что работа по развитию цифровой экономики должна вестись на принципах проектного подхода.
Напомним, в рамках промышленной выставки «Иннопром-2017» президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание использованию цифровых технологий и наращиванию объемов высокотехнологичной продукции, назвав их «мощным ресурсом для развития России».
«Для нашего индустриального региона развитие цифровой экономики — задача неотложная. Мы должны уделить серьезное внимание созданию опорной инфраструктуры цифровой экономки, обеспечению всеобщей цифровой грамотности населения, поддержке компаний, являющихся центрами компетенций в сфере цифровых и других сквозных технологий», — говорится в сообщении.
Руководство межведомственной группой поручили первому заместителю губернатора, руководителю администрации главы региона Владимиру Тунгусову.
Отмечается, что работа по развитию цифровой экономики должна вестись на принципах проектного подхода.
Напомним, в рамках промышленной выставки «Иннопром-2017» президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание использованию цифровых технологий и наращиванию объемов высокотехнологичной продукции, назвав их «мощным ресурсом для развития России».
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