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Первоуральского инкассатора признали виновным в хищении 4,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Первоуральский городской суд приговорил инкассатора Максима Заболкина к трем годам лишения свободы за хищение 4,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



М. Заболкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное в особо крупном размере».



По версии следствия, в период с февраля по март 2017 года, являясь дежурным по Первоуральскому участку Свердловского областного управления инкассации ЦБ РФ, М. Заболкин, находясь на рабочем месте, совершил присвоение денежных средств, поступивших на временное хранение.



«Денежные средства от организаций поступали в инкассаторских сумках, из которых дежурный по участку часть денежных средств похищал. Чтобы скрыть факт хищения, он из новых поступлений перекладывал денежные средства в предыдущие инкассаторские сумки и направлял для сдачи в банк. В Свердловское областное управление инкассации 17 марта 2017 года от сотрудников одного из банков поступила информация, что 15 марта 2017 года в отделение банка в Первоуральске поступила инкассаторская сумка, проинкассированная 4 марта 2017 года, в которой выявлена недостача в размере 4 тыс. руб. При этом денежные средства в сумке сложены в хаотичном порядке, сопроводительные документы смяты», — говорится в сообщении.



В ходе расследования уголовного дела обвиняемый добровольно возместил 400 тыс. руб.



Первоуральский городской суд назначил Максиму Заболкину наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление РОСИНКАС Банка России о взыскании с подсудимого 3,8 млн руб. в счет возмещения ущерба.

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