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ФАС считает необоснованными заявления о сложности изменения тарифов операторов за 14 дней

УрБК, Москва, 25.07.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ожидает роста цен на сотовую связь после отмены внутрисетевого роуминга в РФ и считает необоснованными заявления, что за 14 дней нельзя исполнить предупреждение службы. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой.



Ранее в июле ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках внутри России. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения и уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых тарифов.



«14-дневный срок начинает отсчитываться с даты, когда операторы юридически значимо по почте получили наше предупреждение — не с того дня, когда мы объявили об этом, а с того дня, когда они получили по почте. Обычно у нас почта по Москве идет четыре-пять дней. Когда мы определяли срок в 14 дней, мы руководствовались прежде всего тем, что операторы знали о наших требованиях, начиная с ноября 2016 года, когда начала действовать наша рабочая группа. Мы выдвигали точно такие же требования, как сейчас, но не в форме процессуальных документов, как предупреждение, а в форме просьбы, которая закреплялась в протоколах заседания рабочей группы», — пояснила Е. Заева.



«Поскольку у нас презумпция добросовестности хозяйствующих субъектов, мы полагаем, что они прорабатывали те поручения, которые давались в протоколах заседания рабочей группы. Это первый аспект. Для них наше предупреждение и требование в этом предупреждении никакой новостью не явились. И второе — у нас есть документы, свидетельствующие о том, что операторы изменяли тарифы на свои услуги за это время. Из документов видно, что решение о смене тарифов по всей стране оператор реализует за две недели — когда они сами вводили или меняли тарифы», — добавила она.

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