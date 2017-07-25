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Банк «Югра» подал в арбитраж иск против ЦБ
25 июль 2017 (12:08)
УрБК, Москва, 25.07.2017. Банк «Югра» обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к Банку России. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы суда.
Банк подал заявление о признании решений и действий регулятора незаконными.
Банк подал заявление о признании решений и действий регулятора незаконными.
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