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В Свердловской области здание Церкви Рождества Христова безвозмездно передадут РПЦ

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) безвозмездно передаст здание Церкви Рождества Христова в собственность Местной православной религиозной организации Приход во имя Рождества Христова. Об этом сообщается на сайте министерства.



Церковь Рождества Христова общей площадью 424,5 кв. м. располагается в селе Липовское Режевского района и является объектом культурного наследия народов Российской Федерации.



В соответствии с федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», религиозная организация вправе получить в собственность государственное имущество религиозного назначения.



Отмечается, что передача здания позволит местной православной религиозной организации осуществлять уставную деятельность, в том числе богослужение, чинопоследование, таинства и обряды в местах религиозного почитания.

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