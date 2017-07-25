Новости дня
В центре Екатеринбурга демонтировали павильон «Мясная лавка»
25 июль 2017 (09:47)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. В центре Екатеринбурга демонтировали основные конструкции павильона «Мясная лавка», незаконно расположенного на проспекте Ленина, 13 «а». Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.
Снос объекта общей площадью 118 кв. м. начался 21 июля. За это время демонтировали капитальные перекрытия, окна и двери сооружения. В настоящее время рабочие приступили к снятию кровли.
По словам представителей комитета по товарному рынку, полностью демонтаж павильона завершат в ближайшие два дня.
Напомним, в декабре 2016 года суд признал незаконным использование ИП Поповым Н. В. двух земельных участков под павильоном с обязательством их освободить. 16 июня срок добровольного исполнения требования истек.
В связи с этим администрация Верх-Исетского района демонтирует сооружение за свой счет.
Снос объекта общей площадью 118 кв. м. начался 21 июля. За это время демонтировали капитальные перекрытия, окна и двери сооружения. В настоящее время рабочие приступили к снятию кровли.
По словам представителей комитета по товарному рынку, полностью демонтаж павильона завершат в ближайшие два дня.
Напомним, в декабре 2016 года суд признал незаконным использование ИП Поповым Н. В. двух земельных участков под павильоном с обязательством их освободить. 16 июня срок добровольного исполнения требования истек.
В связи с этим администрация Верх-Исетского района демонтирует сооружение за свой счет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге снесут два павильона общественного питания
- В Екатеринбурге за день демонтировали четыре незаконных объекта торговли
- В центре Екатеринбурга за прошедшую неделю демонтировали 25 рекламных конструкций
- В Екатеринбурге за минувшую ночь демонтировали 18 незаконных рекламных перетяжек
- В отношении ООО «Мясная лавка» введена процедура наблюдения
Loading...