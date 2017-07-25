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В центре Екатеринбурга демонтировали павильон «Мясная лавка»

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. В центре Екатеринбурга демонтировали основные конструкции павильона «Мясная лавка», незаконно расположенного на проспекте Ленина, 13 «а». Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



Снос объекта общей площадью 118 кв. м. начался 21 июля. За это время демонтировали капитальные перекрытия, окна и двери сооружения. В настоящее время рабочие приступили к снятию кровли.



По словам представителей комитета по товарному рынку, полностью демонтаж павильона завершат в ближайшие два дня.



Напомним, в декабре 2016 года суд признал незаконным использование ИП Поповым Н. В. двух земельных участков под павильоном с обязательством их освободить. 16 июня срок добровольного исполнения требования истек.



В связи с этим администрация Верх-Исетского района демонтирует сооружение за свой счет.

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