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За полгода свердловский Госжилстройнадзор выявил 7,7 тыс. нарушений в многоквартирных домах
24 июль 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. За I полугодие 2017 года специалисты департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области обследовали свыше 4,7 тыс. многоквартирных домов и выявили почти 7,8 тыс. нарушений.
«Основную массу нарушений, как и в прошлые годы, составили нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Их удельный вес составил около 74%. Доля нарушений в начислении платы за коммунальные услуги снизилась до 7,2%, по качеству предоставления коммунальных услуг — до 5,1%», — приводит данные Госжилстройнадзора департамент информационной политики Свердловской области.
Кроме того, в структуре нарушений по сравнению с прошлым годом вдвое снизилось количество нарушений в управлении многоквартирными домами. Специалисты объясняют тенденцию введением лицензионного контроля.
По выявленным нарушениям специалистами департамента было составлено 738 протоколов, рассмотрено 359 административных дел. Общая сумма штрафов, назначенных в отношении нарушителей, составила около 2,5 млн руб. На сегодняшний день более 82% нарушений устранено. Отметим, что всего в адрес департамента за полгода поступило 16,5 тыс. обращений от граждан, это на 16,2% меньше, чем годом ранее.
«Основную массу нарушений, как и в прошлые годы, составили нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Их удельный вес составил около 74%. Доля нарушений в начислении платы за коммунальные услуги снизилась до 7,2%, по качеству предоставления коммунальных услуг — до 5,1%», — приводит данные Госжилстройнадзора департамент информационной политики Свердловской области.
Кроме того, в структуре нарушений по сравнению с прошлым годом вдвое снизилось количество нарушений в управлении многоквартирными домами. Специалисты объясняют тенденцию введением лицензионного контроля.
По выявленным нарушениям специалистами департамента было составлено 738 протоколов, рассмотрено 359 административных дел. Общая сумма штрафов, назначенных в отношении нарушителей, составила около 2,5 млн руб. На сегодняшний день более 82% нарушений устранено. Отметим, что всего в адрес департамента за полгода поступило 16,5 тыс. обращений от граждан, это на 16,2% меньше, чем годом ранее.
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