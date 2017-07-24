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За полгода свердловский Госжилстройнадзор выявил 7,7 тыс. нарушений в многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. За I полугодие 2017 года специалисты департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области обследовали свыше 4,7 тыс. многоквартирных домов и выявили почти 7,8 тыс. нарушений.



«Основную массу нарушений, как и в прошлые годы, составили нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Их удельный вес составил около 74%. Доля нарушений в начислении платы за коммунальные услуги снизилась до 7,2%, по качеству предоставления коммунальных услуг — до 5,1%», — приводит данные Госжилстройнадзора департамент информационной политики Свердловской области.



Кроме того, в структуре нарушений по сравнению с прошлым годом вдвое снизилось количество нарушений в управлении многоквартирными домами. Специалисты объясняют тенденцию введением лицензионного контроля.



По выявленным нарушениям специалистами департамента было составлено 738 протоколов, рассмотрено 359 административных дел. Общая сумма штрафов, назначенных в отношении нарушителей, составила около 2,5 млн руб. На сегодняшний день более 82% нарушений устранено. Отметим, что всего в адрес департамента за полгода поступило 16,5 тыс. обращений от граждан, это на 16,2% меньше, чем годом ранее.

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