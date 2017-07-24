Новости дня

Первоуральских предпринимателей оштрафовали на 853 млн рублей за несанкционированную свалку

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. В Первоуральске с предприятий ООО «Форвест» и ЗАО ПКП «Сталь маркет» взыскали 853 млн руб. (по 426,5 млн с каждого) в пользу бюджета за организацию незаконной свалки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Специалисты ведомства установили, что данная территория была отведена для свалки мусора на 10 лет в 1953 году, после чего должна быть рекультивирована.



Земельный надел, занятый несанкционированной свалкой, в период с 2003 по май 2015 года эксплуатировался ООО «Форвест» по договору аренды, заключенному с департаментом лесного хозяйства Свердловской области, и ЗАО ПКП «Сталь маркет» на основании договоров аренды и безвозмездного пользования, заключенных с муниципальными предприятиями и учреждениями.



В результате длительного неправомерного использования лесного участка под несанкционированное размещение отходов объекту окружающей среды причинен ущерб в размере свыше 853 млн руб.



Прокуратура в Первоуральском городском суде добилась взыскания этих средств в равных долях с ООО «Форвест», ЗАО ПКП «Сталь маркет». Компании также по решению инстанции обязаны разработать проект рекультивации и провести ее в срок до 31 декабря 2018 года.



Прокуратура также направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 247 УК РФ «Хранение или иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: