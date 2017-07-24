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В Екатеринбурге с 24 июля начнется второй этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. В Екатеринбурге АО «ЕТК» сообщило о начале проведения второго этапа опрессовок. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Так, с 23.00 24 июля до 07.00 25 июля 2017 года пройдут испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через подающий трубопровод с прекращением горячего водоснабжения.



С 00.00 до 06.00 26 июля и с 00.00 до 06.00 27 июля проводятся испытания подающих трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей до ЦТП и ИТП зданий повышенным давлением c прекращением ГВС.



До начала испытаний специалисты понизят температуру горячей воды и восстановят после их проведения.



Социально значимым объектам на период опрессовок энергетики порекомендовали воспользоваться альтернативными источниками горячего водоснабжения — электроводонагревателями.



Напомним, что в начальный период после гидравлических испытаний подача горячей воды возможна с пониженным давлением и температурой.

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