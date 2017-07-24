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Из Екатеринбурга в Таджикистан экстрадировали подозреваемого в хищении более 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. Из Екатеринбурга в Таджикистан экстрадировали разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



В ходе проверки установлено, что обвиняемый в 2011 году вошел в доверие к трем соотечественникам и при их помощи путем обмана получил в одном из банков Республики Таджикистан денежные средства в сумме 150 тыс. таджикских сомони (соответствует 887 тыс. руб.), которые не вернул в срок, израсходовав их на личные нужды.



Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, обвиняемый скрылся на территории Российской Федерации, где в феврале 2017 был задержан сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Кольцово.



Благодаря собранным Уральской транспортной прокуратурой материалам Генеральной прокуратурой РФ принято решение об удовлетворении запроса Генпрокуратуры Республики Таджикистан о выдаче иностранного гражданина для осуществления уголовного преследования за указанные преступления.

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