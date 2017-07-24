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В Челябинской области вкладчикам банка «Югра» выплатили 247,9 млн рублей
24 июль 2017 (12:27)
УрБК, Челябинск, 24.07.2017. По состоянию на утро 24 июля ВТБ24 в Челябинской области выплатил вкладчикам банка «Югра» страховое возмещение на сумму 247,9 млн руб., что составляет 42% от общего объема выплат, приходящихся на долю банка. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
В ВТБ24 обратился 281 вкладчик. 62% от полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в ВТБ24.
Общий объем выплат ВТБ24 в Челябинской области должен составить 585,6 млн руб. В банк может обратиться более 860 человек.
Напомним, Центробанк ввел временную администрацию в лице АСВ в банк «Югра» и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Данный шаг объяснялся неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.
Стоит отметить, что выплаты вкладчикам банка «Югра» станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали в ЦБ. По информации Банка России, вклады в банке «Югра» на 1 июня оценивались в 180 млрд руб., 170 млрд руб. из которых застрахованы в АСВ.
В ВТБ24 обратился 281 вкладчик. 62% от полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в ВТБ24.
Общий объем выплат ВТБ24 в Челябинской области должен составить 585,6 млн руб. В банк может обратиться более 860 человек.
Напомним, Центробанк ввел временную администрацию в лице АСВ в банк «Югра» и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Данный шаг объяснялся неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.
Стоит отметить, что выплаты вкладчикам банка «Югра» станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали в ЦБ. По информации Банка России, вклады в банке «Югра» на 1 июня оценивались в 180 млрд руб., 170 млрд руб. из которых застрахованы в АСВ.
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