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Вредоносный вирус заразил сотни приложений в Google Play

УрБК, Москва, 24.07.2017. Несколько сотен бесплатных приложений для мобильных устройств на базе программного обеспечения Android в интернет-магазине Google Play заражены новым вредоносным трояном BankBot. Об этом сообщает «Прайм».



Как сообщают сотрудники Dr. Web, вирус BankBot после проникновения на устройство крадет данные переписки из установленных мессенджеров разных социальных сетей. Помимо этого, «вредонос» похищает информацию о банковских картах пользователей гаджетов.



Компания отмечает, что BankBot загружается на устройство под видом бесплатного безобидного приложения, однако после загрузки на устройство вирус удаляет ярлык программы и продолжает работать в фоновом режиме.



Специалисты антивирусной лаборатории отмечают, что в настоящее время около 400 приложений магазина Google Play заражены BankBot.



Получив доступ к гаджету после установки, вирус может извлечь данные из сервисов и мессенджеров Viber, Spanchat, Instagram, WhatsApp и других. При этом BankBot продолжает работать на устройстве даже тогда, когда владелец данного гаджета считает, что вирус удален.



Наибольшее число пострадавших от нового вируса живут в таких странах, как Великобритания и США.

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