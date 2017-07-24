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Moody’s отозвало рейтинги «БМ банка»
24 июль 2017 (10:08)
УрБК, Москва, 24.07.2017. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало все рейтинги БМ банка (бывший Банк Москвы) по собственным причинам делового характера. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на сообщение агентства.
На момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги депозитов банка находились на уровне «Ba2/Not-Prime», оценка базовой кредитоспособности — «caa1». Прогноз долгосрочного рейтинга был «стабильным».
БМ банк по итогам I квартала 2017 года занял 21-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
На момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги депозитов банка находились на уровне «Ba2/Not-Prime», оценка базовой кредитоспособности — «caa1». Прогноз долгосрочного рейтинга был «стабильным».
БМ банк по итогам I квартала 2017 года занял 21-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
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