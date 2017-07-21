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Житель Екатеринбурга похитил из газопровода 4,6 тысячи кубометров природного газа

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по факту кражи природного газа. Об этом сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».



В декабре 2016 года хозяин частного жилого дома по адресу улица Шекспира, 3 произвел самовольную врезку в газопровод АО «Екатеринбурггаз», используя металлический штуцер и резиновый шланг. За три с половиной месяца гражданин похитил из газопровода 4,6 тыс. кубометров природного газа. Он использовал топливо для приготовления пищи, подогрева воды и отопления в доме.



В результате противоправных действий АО «Екатеринбурггаз» был причинен материальный ущерб в размере почти 195 тыс. руб. Мужчина вину полностью признал.



Суд приговорил жителя Екатеринбурга к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В течение 3 месяцев мужчина обязан возместить АО «Екатеринбурггаз» материальный ущерб в полном объеме. При невозмещении ущерба суд вправе изменить меру наказания на реальное лишение свободы.

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