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Объем ввода жилья в РФ в I полугодии сократился на 11,3%

УрБК, Москва, 21.07.2017. В январе-июне 2017 года в РФ ввели в эксплуатацию 28 млн кв. м. жилья, что на 11,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Росстат.



В июне 2017 года в России сдали 6,4 млн кв. м. жилья. Это на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.



Напомним, что в Свердловской области в январе-июне 2017 года ввод жилья снизился на 22,3% (до 713 тыс. кв. м.).

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