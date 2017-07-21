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Южная Корея призвала КНДР ликвидировать напряжение в регионе

Южная Корея призвала КНДР ликвидировать напряжение в регионе и ответить на предложение возобновить переговоры по военной линии. Об этом сообщает Reuters.



В минобороны Южной Кореи подчеркнули, что предложение Сеула о переговорах 21 июля так и осталось без ответа.



Ранее власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове.

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