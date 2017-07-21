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Официальный курс долл. США снизился на 15 коп., евро вырос на 66 коп.
21 июль 2017 (16:26)
УрБК, Москва, 21.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 июля. Курс долл. США снизился на 14,98 коп., до 58,93 руб. Курс евро вырос на 65,86 коп., до 68,66 руб.
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