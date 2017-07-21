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Уралэлектротяжмаш выплатил работникам свыше 26 млн рублей долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. В Екатеринбурге АО «Уралэлектротяжмаш» погасило задолженность по зарплате перед работниками после вмешательства надзорных органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что предприятие задолжало 12,1 млн руб. 379 работникам по зарплатам за май и 14,6 млн руб. 433 работникам по зарплатам за июнь.



Директор Уралэлектротяжмаша оштрафован на 20 тыс. руб. по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Кроме того, предприятие оштрафовано на 45 тыс. руб. по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок заработной платы».



В результате принятых мер руководство предприятия погасило задолженность по заработной плате за май 17 июля 2017 года, а за июнь — 20 июля 2017 года.

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