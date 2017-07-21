Благотворительный фонд «Общества Малышева 73» и Антон Шипулин открыли футбольный корт в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. В Юго-Западном районе Екатеринбурга при поддержке благотворительного фонда «Общества Малышева 73» построили новый футбольный корт. Об этом сообщает пресс-служба компании.Теперь дети и взрослые играть в футбол на большой площадке с искусственной травой во дворе дома по адресу улица Амундсена, 73. Корт создали в рамках программы «Территория спортивных побед», которую совместно реализуют благотворительный фонд «Общества «Малышева 73» «Добрые дела» и благотворительный фонд Антона Шипулина.Для гостей церемонии открытия приготовили торжественную часть и небольшую развлекательную программу. Однако по-настоящему спортивный объект открылся первым футбольным матчем.Соучредитель благотворительного фонда «Общества «Малышева 73» «Добрые дела» Игорь Заводовский рассказал, что в этом году в столице Среднего Урала могут появиться еще несколько подобных площадок.«Есть разные способы реновации пришедших в упадок кортов. Окончательно мы еще не определились, но, возможно, до конца года еще несколько таких футбольный полей отремонтируем. И точно откроем в Екатеринбурге шесть новых площадок для воркаута», — заявил Игорь Заводовский.Напомним, для благотворительных фондов это уже второй футбольный корт — первый они открыли осенью прошлого года. А последняя площадка для воркаута была создана в студенческом городке УрФУ в июне.