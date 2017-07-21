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Суд взыскал с жителя Екатеринбурга почти 900 тыс. рублей за использование нелицензионных программ
21 июль 2017 (10:21)
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. Житель Екатеринбурга пользовался нелицензионными компьютерными программами MicrosoftWindows, MicrosoftOffice и «1С: Предприятие» для получения доходов. В марте 2016 года он был привлечен к уголовной ответственности за нарушение авторских прав, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Представители компаний предлагали нарушителю заплатить компенсацию 50 тыс. руб. и не доводить дело до взыскания убытков через суд. Но мужчина отказался, сославшись на отсутствие денег.
Правообладатели программ — корпорация «Майкрософт» и ООО «1С» — обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к пользователю о взыскании компенсации за незаконное использование авторских прав. В ходе судебного разбирательства ответчик возражал против требований. Он считал, что, раз наказание отбыто, о возмещении убытков не может быть речи. Однако по закону автор или правообладатель наряду с примененными к нарушителю способами защиты и мерами ответственности вправе требовать с нарушителя компенсацию.
В итоге суд взыскал с ответчика 887 725 руб., в том числе 291 147 руб. в пользу корпорации «Майкрософт», 584 720 руб. в пользу ООО «1С», 11 958 руб. — госпошлину.
Представитель ответчика не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, размер компенсации судом завышен: с 1 июля 2011 года программные продукты были сняты с продажи и могли продаваться только со статусом «франчайзи» со скидкой 40-60%. Суд апелляционной инстанции отклонил этот довод, так как размер розничной стоимости программ был подтвержден сведениями, указанными в приговоре, и официальным каталогом цен на лицензионное программное обеспечение.
В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.
Представители компаний предлагали нарушителю заплатить компенсацию 50 тыс. руб. и не доводить дело до взыскания убытков через суд. Но мужчина отказался, сославшись на отсутствие денег.
Правообладатели программ — корпорация «Майкрософт» и ООО «1С» — обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к пользователю о взыскании компенсации за незаконное использование авторских прав. В ходе судебного разбирательства ответчик возражал против требований. Он считал, что, раз наказание отбыто, о возмещении убытков не может быть речи. Однако по закону автор или правообладатель наряду с примененными к нарушителю способами защиты и мерами ответственности вправе требовать с нарушителя компенсацию.
В итоге суд взыскал с ответчика 887 725 руб., в том числе 291 147 руб. в пользу корпорации «Майкрософт», 584 720 руб. в пользу ООО «1С», 11 958 руб. — госпошлину.
Представитель ответчика не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, размер компенсации судом завышен: с 1 июля 2011 года программные продукты были сняты с продажи и могли продаваться только со статусом «франчайзи» со скидкой 40-60%. Суд апелляционной инстанции отклонил этот довод, так как размер розничной стоимости программ был подтвержден сведениями, указанными в приговоре, и официальным каталогом цен на лицензионное программное обеспечение.
В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.
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