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«УК ЖКХ Октябрьского района» заплатит штраф в 250 тыс. рублей за нарушения при эксплуатации газового оборудования
20 июль 2017 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. При проведении проверки жилого фонда, находящегося под управлением ООО «УК ЖКХ Октябрьского района», были установлены множественные нарушения действующего законодательства при эксплуатации внутридомового газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
В частности, организацией не проводятся в полном объеме проверки вентиляционных каналов, предназначенных для удаления продуктов сгорания газа, не выполняется техническое обслуживание газового оборудования зданий, в ненадлежащем состоянии содержатся вентиляционные шахты и чердачные помещения.
По результатам проверки в адрес ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» выдано предписание об устранении выявленных нарушений с последующим контролем его исполнения.
В связи с тем, что нарушения в части содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах относятся к нарушению лицензионных требований, в отношении юридического лица, а также высших должностных лиц ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» были составлены протоколы об административных правонарушениях. Они направлены на рассмотрение в мировой суд Октябрьского района Екатеринбурга.
По результатам рассмотрения протокола, составленного в отношении юридического лица, управляющей компании назначен штраф в размере 250 тыс. руб.
Протоколы в отношении должностных лиц ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» в настоящее время находятся на рассмотрении.
В частности, организацией не проводятся в полном объеме проверки вентиляционных каналов, предназначенных для удаления продуктов сгорания газа, не выполняется техническое обслуживание газового оборудования зданий, в ненадлежащем состоянии содержатся вентиляционные шахты и чердачные помещения.
По результатам проверки в адрес ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» выдано предписание об устранении выявленных нарушений с последующим контролем его исполнения.
В связи с тем, что нарушения в части содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах относятся к нарушению лицензионных требований, в отношении юридического лица, а также высших должностных лиц ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» были составлены протоколы об административных правонарушениях. Они направлены на рассмотрение в мировой суд Октябрьского района Екатеринбурга.
По результатам рассмотрения протокола, составленного в отношении юридического лица, управляющей компании назначен штраф в размере 250 тыс. руб.
Протоколы в отношении должностных лиц ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» в настоящее время находятся на рассмотрении.
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