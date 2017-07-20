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«УК ЖКХ Октябрьского района» заплатит штраф в 250 тыс. рублей за нарушения при эксплуатации газового оборудования

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. При проведении проверки жилого фонда, находящегося под управлением ООО «УК ЖКХ Октябрьского района», были установлены множественные нарушения действующего законодательства при эксплуатации внутридомового газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



В частности, организацией не проводятся в полном объеме проверки вентиляционных каналов, предназначенных для удаления продуктов сгорания газа, не выполняется техническое обслуживание газового оборудования зданий, в ненадлежащем состоянии содержатся вентиляционные шахты и чердачные помещения.



По результатам проверки в адрес ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» выдано предписание об устранении выявленных нарушений с последующим контролем его исполнения.



В связи с тем, что нарушения в части содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах относятся к нарушению лицензионных требований, в отношении юридического лица, а также высших должностных лиц ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» были составлены протоколы об административных правонарушениях. Они направлены на рассмотрение в мировой суд Октябрьского района Екатеринбурга.



По результатам рассмотрения протокола, составленного в отношении юридического лица, управляющей компании назначен штраф в размере 250 тыс. руб.



Протоколы в отношении должностных лиц ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» в настоящее время находятся на рассмотрении.

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