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Во II квартале в Свердловской области численность рабочей силы сократилась на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. Во II квартале 2017 года в Свердловской области численность рабочей силы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 2,8%, до 2 млн 153,8 тыс. человек, следует из данных Свердловскстата.



По данным службы, во II квартале 2017 года уровень участия в рабочей силе составил 66,7%, сократившись на 1,7 процентных пункта по сравнению с прошлогодним показателем. Уровень занятости населения — 62,9%, уровень безработицы — 5,8%.

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