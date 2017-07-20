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Во II квартале средняя цена готового бизнеса в Екатеринбурге достигла 3,53 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. За последний квартал покупателей из Екатеринбурга на Avito больше всего интересовало приобретение компаний сферы услуг, торговых предприятий и бизнеса в сфере общепита — на них пришлось 34%, 20% и 17% запросов контактов соответственно. Об этом сообщает пресс-служба портала.



Средняя цена готового бизнеса в Екатеринбурге составила 3,53 млн руб. — на 15% больше, чем за предыдущий квартал, и на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Самыми дорогими бизнесами на Avito в Екатеринбурге за II квартал оказались сельхозпредприятия со средней ценой 13,92 млн руб., производственные компании (85 млн руб.) и компании сферы услуг (4,37 млн руб.) при средней стоимости готового бизнеса в Екатеринбурге в 3,53 млн руб. За квартал готовый бизнес в городе подорожал на 15%, за год — на 38%. Больше всего в Екатеринбурге за год подорожали интернет-магазины (на 98%). Наиболее сильно подешевели за год развлекательные бизнесы (на 41%), за квартал — строительные компании (на 34%).



Екатеринбург стал четвертым городом-миллионником по средней цене готового бизнеса на Avito во II квартале. Она составила 105% от среднероссийского показателя в 3,36 млн руб. и 76% от максимальной цены на готовый бизнес среди городов-миллионников в 4,66 млн руб. — столько в среднем хотят за свои компании продавцы бизнеса в Москве.

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