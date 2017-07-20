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В Краснотурьинске прокуратура оштрафовала управляющую компанию «Вектор» на 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. Прокуратура Краснотурьинска выявила нарушение требований жилищного законодательства в деятельности управляющей организации ООО «Вектор». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Нарушения выразились в несоблюдении лицензиатом требований к раскрытию информации на сайте www.reformagkh.ru, установленных частью 10 статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации.



Так, директором управляющей организации на указанном интернет-ресурсе на была размещена информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами за период с 1 января по 31 декабря 2016 года, а также информация о ее привлечении к административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ за допущенные ранее нарушения в сфере управления многоквартирным домом.



По результатам проверки прокуратура в отношении директора ООО «Вектор» возбудила административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».



По результатам рассмотрения постановления прокурора мировой судья оштрафовал директора ООО «Вектор» на 50 тыс. руб. Постановление о привлечении к административной ответственности в законную силу не ступило.

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