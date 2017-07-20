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В России просроченная задолженность предприятий за май выросла на 5%

УрБК, Москва, 20.07.2017. Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в мае 2017 года выросла на 5% по сравнению с апрелем. Об этом говорится в сообщении Росстата.



К 1 июня 2017 года объем просроченной кредиторской задолженности составил 2 трлн 777,9 млрд руб.



По сравнению с маем 2016 года просроченная задолженность выросла на 8,4%.



Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности за месяц снизилась на 0,3% и на конец мая составила 6,9%.

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