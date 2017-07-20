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ММК стал победителем конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»

УрБК, Челябинск, 20.07.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) признан победителем XIV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности-2017». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



На конкурсе представили материалы 56 предприятий из 24 регионов России, на которых трудится около половины всех работников горно-металлургического комплекса. ММК в прошлом не раз становился лауреатом этого конкурса. В нынешнем году Магнитка вошла в число победителей в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Победители конкурса награждены дипломами департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургического профсоюза России.



«Полученная награда стала признанием усилий ММК по сокращению вредных воздействий на окружающую среду посредством перехода на современные технологические процессы, строительства природоохранных сооружений на базе наилучших имеющихся технологий. Для повышения результативности природоохранной деятельности компании в 2015 году была разработана стратегическая инициатива «Чистый город», которая должна обеспечить к 2025 году низкий уровень загрязнения атмосферы города Магнитогорска (довести комплексный индекс загрязнения атмосферы до уровня менее 5 единиц). Общий объем инвестиций ММК в природоохранную деятельность до 2025 года составит около 36 млрд руб. Немалое внимание в компании уделяется и вопросам рационального использования энергоресурсов. Ежегодный экономический эффект от реализации программ энергоэффективности исчисляется сотнями миллионов рублей», — говорится в сообщении.



Итоги XIV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности-2017» подвели правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполком центрального совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ). Награждение победителей проходило в Большом концертном зале Российской академии наук. Победители рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом правительством Российской Федерации.

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