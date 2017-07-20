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В Екатеринбурге СМП «Стройэнерго» оштрафовано на 500 тыс. рублей за взятку госинспектору

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «СМП «Стройэнерго». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что директор ООО «СМП «Стройэнерго» незаконно передал 50 тыс. руб. государственному инспектору дорожного надзора за непривлечение компании к ответственности.



При этом ранее старший государственный инспектор дорожного надзора штабной группы I роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу выявил нарушения, допущенные вышеуказанной компанией при ремонте теплотрассы. Нарушения выразились в необеспечении безопасного движения транспортных средств, ограничении движения автотранспорта по правой полосе на въезд на путепровод в сторону ул. 40 лет Комсомола в Екатеринбурге, отсутствии согласования с владельцем дороги введения такого ограничения, установлении временных дорожных знаков с нарушением требований ГОСТ, непредставлении в ГИБДД своевременно информации о проведении работ на дороге и введении ограничений, отсутствии соответствующих временных дорожных знаков, ограждающих и направляющих устройств.



Указанные нарушения привели к помехам в движении и угрозе безопасности дорожного движения.



В настоящее время в Кировском районном суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора дорожного надзора ГИБДД. Он обвиняется в получении взятки.



«Выявили должностное лицо, о котором идет речь, сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Старший государственный инспектор дорожного надзора за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, был уволен по отрицательным мотивам спустя восемь дней после задержания», — отметил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.



В отношении директора компании следственными органами было отказано в возбуждении уголовного дела, поскольку он активно способствовал раскрытию преступления.



По результатам проверки прокуратура в отношении ООО «СМП «Стройэнерго» возбудила административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконные передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением».



Суд, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал предприятие на 500 тыс. руб. Судебный акт не вступил в законную силу.

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