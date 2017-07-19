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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Жуковского в Тбилиси
19 июль 2017 (17:12)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 августа открывает новый рейс из подмосковного Жуковского в столицу Грузии Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Следует отметить, что это седьмое направление «Уральских авиалиний», открытое из международного аэропорта Жуковский. Прямой рейс будет осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и субботам. Время в пути — 2 часа 35 минут. Минимальная стоимость билета в столицу Грузии составляет 64 евро в одну сторону, включая все сборы, 10 кг багажа и 5 кг ручной клади (цены действительны в период распродажи «Лето без границ» до 31 июля 2017 года).
«У Тбилиси есть что показать путешественникам: старинные крепости, высокогорные храмы, колоритные кварталы древнего города и красивейшие пейзажи. Отдельного внимания заслуживает современный мост Мира — сооружение из стекла и металла, символизирующее движение вперёд и обновление. Помимо удовольствия от созерцания древних и не очень достопримечательностей, гастрономическое наслаждение доставят классические блюда грузинской кухни, а также знаменитые вина», — рассказали в пресс-службе.
Приобрести билеты в Тбилиси можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Следует отметить, что это седьмое направление «Уральских авиалиний», открытое из международного аэропорта Жуковский. Прямой рейс будет осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и субботам. Время в пути — 2 часа 35 минут. Минимальная стоимость билета в столицу Грузии составляет 64 евро в одну сторону, включая все сборы, 10 кг багажа и 5 кг ручной клади (цены действительны в период распродажи «Лето без границ» до 31 июля 2017 года).
«У Тбилиси есть что показать путешественникам: старинные крепости, высокогорные храмы, колоритные кварталы древнего города и красивейшие пейзажи. Отдельного внимания заслуживает современный мост Мира — сооружение из стекла и металла, символизирующее движение вперёд и обновление. Помимо удовольствия от созерцания древних и не очень достопримечательностей, гастрономическое наслаждение доставят классические блюда грузинской кухни, а также знаменитые вина», — рассказали в пресс-службе.
Приобрести билеты в Тбилиси можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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