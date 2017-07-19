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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Гольф Парк»
19 июль 2017 (16:13)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Гольф Парк» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, ООО «Гольф Парк» в районе Широкой Речки арендует участок площадью 7,4 га, где планировалось строительство более 30 таунхаусов. Ранее совладельцем предприятия выступал бизнесмен Ришад Гаджиев, расстрелявший в октябре 2014 года на улице уральской столицы сотрудников УрО РАН.
С иском о банкротстве компании 9 января 2017 года обратилось в суд ООО «НПО Меркурий». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 37 млн 677 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, ООО «Гольф Парк» в районе Широкой Речки арендует участок площадью 7,4 га, где планировалось строительство более 30 таунхаусов. Ранее совладельцем предприятия выступал бизнесмен Ришад Гаджиев, расстрелявший в октябре 2014 года на улице уральской столицы сотрудников УрО РАН.
С иском о банкротстве компании 9 января 2017 года обратилось в суд ООО «НПО Меркурий». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 37 млн 677 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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