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Движение по трассе М-5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу полностью ограничено
19 июль 2017 (15:35)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. На трассе М-5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска временно ограничено полностью движение автотранспортных средств. Об этом сообщает управление федеральных автодорог «Южный Урал».
В связи с необходимостью проведения работ по монтажу рамной конструкции вблизи п. Клеопино движение будет останавливаться каждый день с 4.30 до 5.00 утра по местному времени в период с 19 июля по 29 июля текущего года.
«Выбранное время по статистике является самым низким по интенсивности движения. Поэтому все вынужденные перемещения нужно планировать в эти дни с учетом задержки в пути в это время. Это касается в первую очередь тех, кто направляется к рейсу в аэропорт Кольцово», — поясняют в организации.
Работы ведет Уральский филиал АО «Социнтех-Интстал». Схема организации движения согласована с ФКУ Упрдор «Южный Урал».
В связи с необходимостью проведения работ по монтажу рамной конструкции вблизи п. Клеопино движение будет останавливаться каждый день с 4.30 до 5.00 утра по местному времени в период с 19 июля по 29 июля текущего года.
«Выбранное время по статистике является самым низким по интенсивности движения. Поэтому все вынужденные перемещения нужно планировать в эти дни с учетом задержки в пути в это время. Это касается в первую очередь тех, кто направляется к рейсу в аэропорт Кольцово», — поясняют в организации.
Работы ведет Уральский филиал АО «Социнтех-Интстал». Схема организации движения согласована с ФКУ Упрдор «Южный Урал».
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