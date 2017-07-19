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За I полугодие объемы кредитования в Свердловской области выросли почти на 38%
19 июль 2017 (15:17)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. По итогам первых 6 месяцев 2017 года в Свердловской области было выдано потребительских кредитов на общую сумму в 34,9 млрд руб., что на 37,8% больше аналогичного показателя прошлого года (25,3 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национально бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего по России за 6 месяцев 2017 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 7,12 млн. Это на 28,9% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (5,53 млн ед.). При этом объем выдачи потребкредитов за этот период достиг 990 млрд руб., что на 38,4% больше, чем в I полугодии 2016 года (710 млрд руб.).
Наиболее высокими темпами выдача росла во II квартале 2017 года: за этот период граждане получили 3,84 млн кредитов на общую сумму 557,5 млрд руб. (за аналогичный период 2016 года — 2,99 млн кредитов на общую сумму 396,1 млрд руб.).
Всего по России за 6 месяцев 2017 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 7,12 млн. Это на 28,9% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (5,53 млн ед.). При этом объем выдачи потребкредитов за этот период достиг 990 млрд руб., что на 38,4% больше, чем в I полугодии 2016 года (710 млрд руб.).
Наиболее высокими темпами выдача росла во II квартале 2017 года: за этот период граждане получили 3,84 млн кредитов на общую сумму 557,5 млрд руб. (за аналогичный период 2016 года — 2,99 млн кредитов на общую сумму 396,1 млрд руб.).
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