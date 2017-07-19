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Ректор закрытого УрФЮИ основал новый вуз

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Ректор Уральского финансово-юридического института Владислав Назаров зарегистрировал новый вуз по тому же юридическому адресу — город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 1.



Название нового вуза — Уральский гуманитарно-технологический институт, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Зарегистрировано учреждение 13 июля 2017 года.



В сведениях об основном виде экономической деятельности новой организации числится «образование высшее», среди дополнительных видов — профессиональное обучение, дополнительное образование детей и взрослых, подготовка кадров высшей квалификации, научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, а также аренда. Согласно данным ЕГРЮЛ, у нового вуза еще нет лицензии Рособрнадзора.



Учредителем и ректором юридического лица числится Владислав Назаров, известный в Екатеринбурге как ректор УрФЮИ. Напомним, в октябре 2016 года Рособрнадзор лишил УрФЮИ аккредитации по программам высшего образования и запретил прием студентов, а в настоящий момент пытается через суд аннулировать лицензию. Заседание пройдет 22 августа 2017 года в Арбитражном суде Свердловской области.

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